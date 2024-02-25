قال متحدث باسم أليكسي نافالني إن السلطات الروسية سلّمت جثته إلى والدته. ويأتي تسليمه بعد أكثر من أسبوع من الوفاة المفاجئة للمعارض الروسي في مستعمرة سجن في القطب الشمالي، لكن لم يتم الإعلان عن أي خطط لإقامة جنازة بعد.

وقالت والدة نافالني، التي تلقت جثة ابنها في نهاية الأسبوع بالقرب من المستعمرة العقابية، حيث توفي، إنه قيل لها إن الجنازة يجب "أن تكون خاصة" قبل تسليم جثة ابنها.

بينما أوضحت العائلة أنها تفضل إقامة جنازة عامة في موسكو لزعيم المعارضة الراحل، ولكن من الواضح أن ذلك من المحتمل أن يكون حدثًا سياسيًا مشحونًا للغاية، خاصة أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة قبل الانتخابات الرئاسية في روسيا.

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