​(CNN)-- قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، عن طريق الخطأ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وهذه أحدث زلة لسان لبايدن الذي يسعى إلى تحسين صورته بعد أداءه الضعيف خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNNوالتي واجه فيها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت زلة اللسان خلال قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تعقد في واشنطن، حيث كان بايدن إلى جانب قادة من الحلف يستعدون للإعلان عن دعمهم لأوكرانيا، ودعا زيلينسكي للتحدث.

وقال بايدن: "أريد أن أسلم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والإصرار من فضلكم رحبوا بالرئيس بوتين".