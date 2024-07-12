بايدن يخلط بين كامالا هاريس وترامب في "زلة لسان" جديدة

(CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، في خطأ عندما خلط بين نائب الرئيس كامالا هاريس، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي منفرد في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن: "لم أكن لأختار ترامب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا".

وأشار إلى تعامل هاريس مع الحقوق الإنجابية للمرأة في أعقاب قرار المحكمة العليا، وكذلك قدرتها على التعامل مع القضايا الكبيرة، وقال: "كانت شخصية من الدرجة الأولى في مجلس الشيوخ لقد كانت جيدة حقا".

وتعهد بايدن بالبقاء في السباق الرئاسي، بينما دعا قيادات في حزبه الديمقراطي إلى الانسحاب على خلفية أداءه الضعيف خلال المناظرة الرئاسية التي نظمتها شبكة CNN والتي واجه فيها ترامب.

وقال بايدن: "أعتقد أنني الشخص الأكثر تأهيلا للترشح للرئاسة لقد هزمته مرة وسأهزمه مرة أخرى"، في إشارة لترامب، وأضاف: "هناك طريق طويل لنقطعه في هذه الحملة ولذا سأستمر في المضي قدما".

يذكر أن الرئيس الأمريكي قدم، منذ ساعات، عن طريق الخطأ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وجاءت زلة اللسان خلال قمة "الناتو"، حيث كان بايدن إلى جانب قادة من الحلف يستعدون للإعلان عن دعمهم لأوكرانيا، ودعا زيلينسكي للتحدث.

وقال بايدن: "أريد أن أسلم الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والإصرار من فضلكم رحبوا بالرئيس بوتين".