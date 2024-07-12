ما تعليق ترامب على زلة لسان بايدن عن "نائب الرئيس"؟

(CNN)-- علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلط الرئيس جو بايدن بينه وبين نائب الرئيس كامالا هاريس عندما كان يشيد بها خلال مؤتمر صحفي منفرد عقده، الخميس، في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن.

وقال بايدن: "لم أكن لأختار ترامب ليكون نائب الرئيس إذا لم أكن أعتقد أنه مؤهل ليكون رئيسا"، وأشار إلى تعامل هاريس مع الحقوق الإنجابية للمرأة في أعقاب قرار المحكمة العليا، وكذلك قدرتها على التعامل مع القضايا الكبيرة، وذكر: "كانت شخصية من الدرجة الأولى في مجلس الشيوخ لقد كانت جيدة حقا".



وفي المقابل، قال ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال": "عمل رائع، جو"، كما استفاد بعض الجمهوريين في الكونغرس من هذا الخطأ، حيث استخدمت النائبة عن ولاية فلوريدا آنا بولينا لونا كسبب لمواصلة دعوتها للنائب العام ميريك غارلاند لإصدار تسجيل صوتي لمقابلة بين بايدن وروبرت هور، المستشار الخاص السابق الذي كا يحقق في تعامل جو بايدن مع الوثائق السرية.

وكذلك قال السيناتور عن ولاية كانساس، روجر مارشال عن خطأ بايدن: "دونالد ترامب ليس نائب الرئيس الحالي لدينا، لكنه سيكون رئيسنا المقبل".