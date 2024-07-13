ميتا تعلن عن "إجراء جديد" يخص حسابات ترامب

(CNN)-- أعلنت شركة ميتا، الجمعة، أنها ستزيل القيود المفروضة على حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل.

وقالت الشركة، في بيان، إن "القرار اتخذ للتأكد من أن ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لمنصب الرئيس، سيكون له مكانة متساوية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن".

وأضافت: "في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرًا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على نفس المستوى".

"ونتيجة لذلك، فإن الرئيس السابق ترامب، بصفته مرشح الحزب الجمهوري، لن يخضع بعد الآن لعقوبات التعليق المشددة".

وتمت إعادة حسابات ترامب على كل من فيسبوك وإنستغرام في 2023، بعد حظر لمدة عامين في أعقاب هجوم مناصريه على الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 رفضا لفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وفي ذلك الوقت، قالت ميتا إنها ستضع حواجز حماية إضافية على حسابات ترامب لـ"ردع تكرار الجرائم"..

وجاء في منشور على مدونة ميتا في يناير 2023: "في حالة قيام السيد ترامب بنشر المزيد من المحتوى المخالف، ستتم إزالة المحتوى وسيتم تعليقه لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، اعتمادا على خطورة الانتهاك".

وقالت ميتا، الجمعة، إنه لم يكن من الضروري نشر العقوبات المفروضة على حسابات ترامب.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق أطلق ترامب منصته الخاصة "تروث سوشيال"، في 2022، في أعقاب تعليق حساباته في فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب منصة "إكس" (تويتر سابقا).