مطاردة في بريطانيا بعد العثور على بقايا بشرية في مدينة ثانية

(CNN)-- عثرت الشرطة البريطانية على بقايا بشرية في شقة بغرب لندن، تعتقد أنها مرتبطة بأجزاء بشرية عثر عليها في وقت سابق من هذا الأسبوع في مدينة أخرى، حسبما أعلنت في بيان، الجمعة.

وتبحث السلطات الآن عن رجل كولومبي يعتقد أنه على صلة بالقضية، يدعى يوستين أندريس موسكيرا، ويبلغ من العمر 24 عامًا، ونشروا صورة له يرتدي قبعة بيسبول سوداء من ماركة أديداس، وجينز أسود، وسترة سوداء، وحذاء رياضي أسود بنعال أبيض سميك، مع حقيبة ظهر سوداء.

ولا تزال التحقيقات جارية منذ العثور على حقيبتين على جسر كليفتون المعلق في بريستول، على بعد حوالي 100 ميل (160 كيلومترًا) غرب العاصمة، لندن، الأربعاء، قالت الشرطة في وقت سابق إنها تحتوي على بقايا رجلين.

وأضافت شرطة العاصمة في بيانها ترجيح الضباط المحققين بأن أجزاء الجسم المكتشفة حديثًا "مرتبطة بالبقايا البشرية التي عثر عليها في بريستول".

ويشار إلى أن هذه هي القضية المروعة الثانية التي تصدم بريطانيا هذا الأسبوع، بعد مقتل زوجة وابنتي معلق رياضي في هيئة البث البريطانية BBC، الثلاثاء.