قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على رجل يشتبه في أنه قتل ثلاث نساء في بلدة بوشي شرق إنجلترا في هجوم مميت بالقوس والنشاب.

وعثرت الشرطة على كايل كليفورد يوم الأربعاء بعد مطاردة ليلية، والضحايا هم زوجة جون هانت، معلق سباق الخيل في محطة BBC وابنتاه البالغتان.

واستجابت الشرطة لمنزل هانت، ليلة الثلاثاء، ووجدت النساء مصابات بجروح خطيرة، حيث لفظن أنفاسهن الأخيرة بعد وقت قصير في مكان الحادث.

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