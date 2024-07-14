(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "ممتن" لمعرفة أن سلفه دونالد ترامب "آمن وبصحة جيدة"، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال بايدن، في أول تعليق له على الحادثة: "أنا ممتن لسماع أنه (ترامب) آمن وبصحة جيدة. أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع الذين كانوا في التجمع، ونحن في انتظار المزيد من المعلومات".

وأضاف بايدن: "لا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا. وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

وأشار بايدن إلى أنه تم إطلاعي على حادث إطلاق النار خلال التجمع الانتخابي، الذي أدى إلى إصابة طفيفة على ما يبدو لترامب، إضافة إلى مقتل مُطلق النار وأحد حضور التجمع، مع وجود "حالة حرجة" لمصاب آخر.

في سياق متصل، قال مسؤول في حملة بايدن إن الحملة "توقف مؤقتًا جميع الاتصالات الخارجية وتعمل على سحب إعلاناتنا التلفزيونية في أسرع وقت ممكن".