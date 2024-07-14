(CNN)-- أصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد إطلاق نار في اتجاهه خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، فيما تم "تحييد" مُطلق النار المتورط في الحادث.

وإلى جانب مُطلق النار، قٌتل أحد حضور التجمع خلال الحادث، بينما هناك شخص آخر "حالته حرجة"، وفقًا لما ذكره المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد غولدينغر.

وقال المدعي العام إن الرئيس السابق سيكون على ما يرام، وأنه تم تأمينه من جهاز الخدمة السرية.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط ترامب على منصة التجمع الانتخابي، فيما طوقه عملاء الخدمة السرية.

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

لم يتحدد بعد مدى إصابة ترامب، لكن آثار دماء بدت على وجهه. في حين قال جهاز الخدمة السرية إن ترامب آمن ويخضع لإجراءات وقائية.

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

وشُوهد ترامب وهو يلوح بيده لأنصاره عندما كان يحيطه به أفراد الخدمة السرية.

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

ونُقل ترامب إلى سيارة وتم إجلاؤه من مكان الحادث. ووقع الحادث بعد لحظات من صعوده إلى المنصة في التجمع.

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

لاحقًا، قال المتحدث باسم دونالد ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الرئيس السابق "بخير".

وأوضح تشيونغ: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل على تحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويتم فحصه في منشأة طبية محلية. وقال تشيونغ في بيان "سنتبع المزيد من التفاصيل".

Credit: Anna Moneymaker/Getty Images

وتلقى الرئيس جو بايدن إحاطة أولية بشأن الحادث الذي وقع خلال التجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا، بحسب البيت الأبيض.

وتأتي الحادثة بعد يوم حافل من الحملات الانتخابية لكل من ترامب وبايدن في السباق الرئاسي.