لقطة من ردة فعل الحضور في التجمع الانتخابي لحظة إطلاق النار على ترامب

(CNN)-- قال شاهد عيان خارج التجمع الذي شهد إطلاق نار وإصابة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه رأى المسلح يتسلق السطح وأنه حاول تحذير عناصر الأمن.

وقال الشاهد بتصريح لهيئة البث البريطانية BBCبعد الحادث: "لاحظنا الرجل يزحف أعلى سطح المبنى المجاور لنا، على بعد 50 قدما منا.. كنا نقف هناك، ونشير إلى الرجل الذي يزحف إلى أعلى السطح".

وتابع الشاهد: "يمكننا رؤيته بوضوح وهو يحمل بندقية"، مضيفا أنهم أبلغوا الشرطة في المنطقة وأن الضباط "لم يعرفوا ما يجري".

وأضاف: "فكرت في نفسي: لماذا لا يزال ترامب يتحدث؟ لماذا لم يسحبوه من على المسرح؟.. والشيء التالي الذي حصل، هو أن خمس طلقات أطلقت".

ولا تستطيع CNN التحقق من شهادته بشكل مستقل.

وقال جون ميلر، كبير محللي القانون والاستخبارات في شبكة CNN، إن الشهادة تثير العديد من "الأسئلة الجادة"، مؤكدا بالقول: "سيكون هناك فحص مفصل للغاية ومؤلم حول من كان يعرف ماذا، وكيف تم توصيل ذلك، ومن قرر اتخاذ أي إجراء أو عدم اتخاذ أي إجراء".