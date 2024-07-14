فيديو لحظة إطلاق النار على ترامب وردة فعل الأخير.. ضجة وتفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للحظة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، فجر الأحد، فيما تم "تحييد" مُطلق النار المتورط في الحادث.

قالت ثلاثة مصادر في سلطات إنفاذ القانون إن مُطلق النار كان يتمركز على أحد الأسطح خارج الحشد. وأشارت العديد من المصادر إلى هذا الشخص على أنه قناص، رغم عدم وضوح المزيد من التفاصيل.

وقال المدعي العام لمقاطعة بتلر، ريتشارد غولدينغر، إن "الأمر كان يتطلب بندقية. لقد كانت عدة مئات من الياردات"، بين مكان إطلاق النار ومنصة التجمع، حيث وقف ترامب.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط ترامب على منصة التجمع الانتخابي، فيما طوقه عملاء الخدمة السرية.

وشُوهد ترامب وهو يلوح بيده لأنصاره عندما كان يحيطه به أفراد الخدمة السرية.