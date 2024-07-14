FBI يكشف اسم مطلق النار بمحاولة اغتيال ترامب

فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

(CNN)-- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" عن أن اسم المسلح المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قائلا إنه يدعى توماس ماثيو كروكس.

وقال مكتب التحقيقات في بيان: "حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي توماس ماثيو كروكس، 20 عامًا، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، باعتباره المتورط في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 يوليو، في بتلر، بنسلفانيا".

وأضاف المكتب: "يظل هذا تحقيقًا نشطًا ومستمرًا، ويتم تشجيع أي شخص لديه معلومات قد تساعد في التحقيق على إرسال الصور أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت على FBI.gov/butler أو الاتصال بالرقم 1-800-CALL-FBI".

وفي تصريحات سابقة قال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في بيتسبرغ، كيفن روجيك، متحدثاً في مؤتمر صحفي في بتلر بولاية بنسلفانيا: "هذا المساء، شهدنا ما نسميه محاولة اغتيال ضد رئيسنا السابق دونالد ترامب.. لا يزال مسرح الجريمة نشطاً".

وأضاف أن السلطات "تعمل بشكل مكثف لمحاولة التعرف على الشخص الذي فعل ذلك وأي دوافع وراء القيام بذلك"، وطلب من الجمهور التواصل مع أي معلومات قد تساعد.