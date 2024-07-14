FBI: إطلاق النار كان محاولة لاغتيال ترامب والمسلح لم يحمل هوية شخصية

(CNN)-- وصف مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" إطلاق النار على تجمع حاشد للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فجر الاحد، بأنه "محاولة اغتيال".

وقال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في بيتسبرغ، كيفن روجيك، متحدثاً في مؤتمر صحفي في بتلر بولاية بنسلفانيا: "هذا المساء، شهدنا ما نسميه محاولة اغتيال ضد رئيسنا السابق دونالد ترامب.. لا يزال مسرح الجريمة نشطاً".

وأضاف أن السلطات "تعمل بشكل مكثف لمحاولة التعرف على الشخص الذي فعل ذلك وأي دوافع وراء القيام بذلك"، وطلب من الجمهور التواصل مع أي معلومات قد تساعد.

ولفت المسؤول الأمني الأمريكي إلى أن الـFBIتعمل على تحديد هوية المسلح من خلال "إجراء تأكيدات بيومترية" لأن المشتبه به لم يكن يحمل هوية معه.

ووفقًا لمصادر متعددة من جهات إنفاذ القانون فإن مطلق النار لم يكن يحمل هوية شخصية تعريفية، مؤكدين في الوقت ذاته على أن "المسلح مات".