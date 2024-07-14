كيف علق الكرملين على محاولة اغتيال ترامب؟

فيديو يظهر المشتبه به في إطلاق النار على ترامب فوق سطح أحد المنازل

(CNN)-- أدان الكرملين، الأحد، أي "عنف في السياسة" بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت، وألقى باللوم على النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف للصحفيين، الأحد: "النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية هو من النوع الذي قدم للعالم مرارا وتكرارا في التاريخ أمثلة على العنف".

وأضاف بيسكوف: "لدينا علم بحالات متكررة عندما أُصيب رئيس للولايات المتحدة بل وقُتل".

وأوضح المتحدث باسم الكرملين: "لا نعتقد على الإطلاق ولا نؤمن أن محاولة القضاء على المرشح الرئاسي ترامب كانت من تنظيم الحكومة الحالية"، ومع ذلك، زعم بيسكوف أن "المناخ الذي خلقته هذه الإدارة" حول ترشيح ترامب هو "بالضبط ما أثار ما تواجهه أمريكا اليوم".

وعبر بيسكوف عن تعازيه لأسرة أحد أفراد الجمهور الذي قُتل، والشفاء العاجل لجميع الجرحى.