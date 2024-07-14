فيديو يظهر الفوضى والذعر لحظة إطلاق النار على ترامب

فيديو يظهر الفوضى والذعر لحظة إطلاق النار على ترامبالعالمنشر الأحد، 14 يوليو / تموز 2024أظهر مقطع فيديو جديد اللحظات الفوضوية التي اندلعت عندما فتح مسلح النار على تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وحلل إيفان بيريز، مراسل شبكة CNN، المقطع المثير.قد يهمك أيضًا.. نبذة سريعة.. ماذا نعلم عن مطلق النار بمحاولة اغتيال ترامب؟FBI يكشف اسم مطلق النار بمحاولة اغتيال ترامبشاهد رد فعل بايدن على حادثة إطلاق النار التي تعرض لها ترامبفيديو يظهر ما يبدو أنه لحظة قتل قناص حراسة ترامب للمسلح الذي أطلق النارشاهد لحظة إطلاق النار على ترامب وإصابته وسط حشد انتخابيقراءة المزيدأمريكاإطلاق نارالانتخابات الأمريكيةجو بايدندونالد ترامب