فيديو يظهر الفوضى والذعر لحظة إطلاق النار على ترامب

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فيديو يظهر الفوضى والذعر لحظة إطلاق النار على ترامب

أظهر مقطع فيديو جديد اللحظات الفوضوية التي اندلعت عندما فتح مسلح النار على تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، وحلل إيفان بيريز، مراسل شبكة CNN، المقطع المثير.

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