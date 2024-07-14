أول تعليق من ايفانكا ترامب بعد إطلاق النار على والدها

(CNN)-- أصدرت ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بيانًا أعربت فيه عن شكرها لرجال انفاذ القانون.

وقالت إيفانكا في البيان الذي نشرته على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا): "شكرًا لكم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين لأعمال العنف التي لا معنى لها اليوم في بتلر، بنسلفانيا".

وتابعت ايفانكا: "أنا ممتنة لجهاز الخدمة السرية وجميع ضباط إنفاذ القانون الآخرين على إجراءاتهم السريعة والحاسمة اليوم.. وأواصل الصلاة من أجل بلدنا".

وكان مستشارو ترامب قد أكدوا على أنه "في حالة جيدة" وأنه "يتطلع" إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل.