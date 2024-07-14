"قناص خارج الحشد".. مصادر توضح كيف نفذ مُطلق النار هجومه على تجمع ترامب

(CNN)-- أكدت ثلاثة مصادر في سلطات إنفاذ القانون أن مُطلق النار كان يقف خارج المكان الذي شهد تجمعًا حاشدًا للرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا.

وقال اثنان من تلك المصادر إن مطلق النار كان على أحد الأسطح خارج المكان.

وأشار العديد من مصادر إنفاذ القانون إلى هذا الشخص على أنه قناص، على الرغم من عدم وضوح التفاصيل الإضافية حول ذلك.

ويجري التحقيق في الحادث باعتباره محاولة اغتيال محتملة، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.

وجاء في بيان لاحق لجهاز الخدمة السرية أنه "خلال تجمع حملة الرئيس السابق ترامب في بتلر، بنسلفانيا، مساء 13 يوليو/تموز في حوالي الساعة 6:15 مساءً (بالتوقيت المحلي)، أطلق مسلح مشتبه به عدة طلقات باتجاه المنصة من موقع مرتفع خارج مكان التجمع".

وتابع البيان أن أفراد الخدمة السرية "قاموا بتحييد مطلق النار الذي توفي الآن".

وقال ريتشارد غولدينغر، المدعي العام لمقاطعة بتلر: "كان الأمر يتطلب بندقية. لقد كانت عدة مئات من الياردات"، من حيث المسافة ما بين نقطة إطلاق النار ومنصة التجمع، حيث مكان وقوف ترامب.

وقال بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه "سيواصل العمل بشكل مشترك مع جهاز الخدمة السرية الأمريكي مع تقدم التحقيق".