موقع تمركز مطلق النار على ترامب وكم كان يبعد عنه بتحليل CNN

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نشر الأحد ، 14 يوليو / تموز 2024

(CNN)-- كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على بعد حوالي 400 إلى 500 قدم (120 إلى 150 مترًا) من المسلح المشتبه به وقت إطلاق النار، وفقًا لتحليل CNN لمواقعهم الجغرافية.

بالمربع الأحمر المنقط (اعلى يمين الصورة) يظهر المكان التقريبي لمنصة ترامب وإلى اليسار موقع مطلق النار المشتبه به

وأطلق المسلح عدة طلقات من "موقع مرتفع" خارج التجمع، وفقا لجهاز الخدمة السرية، في حين قالت مصادر إنفاذ القانون لشبكة CNN إن مطلق النار كان على سطح مبنى خارج مكان التجمع مباشرة.

وكان ترامب يعقد اجتماعه الحاشد في "بتلر فارم شو جراوندز" في بتلر بولاية بنسلفانيا بعد ظهر يوم السبت بالتوقيت المحلي.

وذكرت الخدمة السرية أن المسلح قتل على أيدي افراد من عناصرها.