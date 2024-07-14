(CNN)-- كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طبيعة إصابته برصاصة في إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، في وقت مبكر من صباح الأحد.

وقال ترامب، في أول بيان له منذ وقوع الحادث، نشره عبره شبكة Truth Social، إن الرصاصة أصابت "الجزء العلوي من أذني اليمنى".

وتحدث ترامب عن شعوره لحظة إطلاق النار في اتجاهه، بعد دقائق معدودة من صعوده منصة الحشد، قائلا: "أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير، فأدركت حينها ما كان يحدث".

وأضاف ترامب في بيانه: "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا. ولا يُعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي مات الآن".

وتابع: "أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع للتو في بتلر، بنسلفانيا. والأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة".

وقُتل أحد الحضور وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعد إطلاق نار على تجمع حاشد للرئيس الأمريكي السابق في بتلر بولاية بنسلفانيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقًا لما قاله أنتوني جوجليلمي، رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

وقال جوجليلمي في بيان إن مطلق النار قٌتل أيضًا.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن مطلق النار أطلق عدة طلقات من "موقع مرتفع" خارج التجمع قبل أن يقوم أفراد الخدمة السرية "بتحييده".