خريطة محدثة تكشف مجريات أحداث عملية إطلاق النار خلال تجمع ترامب

(CNN) -- قال مطلق النار خلال تجمع انتخابي لدونالد ترامب يوم السبت لرئيسه إنه يحتاج إلى أخذ إجازة في ذلك اليوم لأنه كان لديه "شيئًا يفعله"، وفقًا للعديد من مسؤولي إنفاذ القانون.

أخبر توماس ماثيو كروكس زملاءه في العمل أنه سيعود إلى العمل، الأحد.

بحلول الساعة 3 مساءً السبت، كان توماس ماثيو كروكس في منطقة الفحص الأمني لتجمع ترامب في مقاطعة بتلر، بنسلفانيا. أثار الشك لأول مرة عندما مر عبر أجهزة قياس المغناطيسية وهو يحمل جهاز تحديد المدى، الذي يشبه زوجًا صغيرًا من المناظير ويستخدمه الصيادون والرماة لقياس المسافات عند إطلاق طلقة بعيدة المدى، وفقًا لمسؤول كبير في إنفاذ القانون الذي اطلع على التحقيق.

لم يكن جهاز تحديد المدى ليمنع كروكس من اجتياز نقطة الفحص الأمني، لكنه جذب انتباه أفراد الأمن الذين راقبوه حتى غادر المنطقة الآمنة.

المحققون غير متأكدين من المكان الذي ذهب إليه كروكس بعد أن غادر منطقة العرض، لكن النظرية العملية هي أنه ذهب إلى سيارته لإحضار البندقية.

في نفس الوقت تقريبًا، أبلغ الشهود الشرطة بأن كروكس كان يزحف على السطح، ولاحظ أحد فرق مكافحة القناصة الأربعة كروكس وهو ينظر إلى موقعهم من خلال أداة تحديد المدى، وفقًا لمسؤول كبير في إنفاذ القانون.

وقال المسؤول: "كانوا ينظرون إليه بينما كان ينظر إليهم".

تمكن كروكس من الوصول إلى هذا السطح من خلال التسلق فوق نظام تكييف الهواء في المبنى ورفع نفسه، وفقًا لمسؤول كبير في إنفاذ القانون الفيدرالي المطلع على التحقيق.

بعد إطلاق النار، قالت مصادر متعددة من إنفاذ القانون إن المحققين عثروا على سترة مضادة للرصاص وثلاث مخازن مملوءة بالكامل وعبوتين ناسفتين يتم التحكم فيهما عن بعد في سيارة كروكس. المحققون غير متأكدين مما إذا كان كروكس لديه خطة لاستخدام الدروع الواقية للبدن، وما يقرب من 100 طلقة من الذخيرة الإضافية التي كانت في مخازن ملقمة، وقنبلتين يتم التحكم فيهما عن بعد، لو هرب بعد إطلاق النار.

بالإضافة إلى ذلك، بعد تفتيش منزله، اكتشف المحققون سترة أخرى مضادة للرصاص، وعبوة ناسفة أخرى يتم التحكم فيها عن بعد، وطابعة ثلاثية الأبعاد، وفقًا لمصادر متعددة من إنفاذ القانون.