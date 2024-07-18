"العدل" الأمريكية توجه اتهامات لرجل"هدد بقتل" بايدن

(CNN)-- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، توجيه اتهامات لرجل من ولاية فلوريدا متهم بـ"التهديد بقتل" الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل أيام من محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا للمحققين، فإن جيسون باتريك ألداي (39 عاما) هدد أثناء دخوله إلى مصحة للأمراض العقلية بـ"ذبح" بايدن.

وفي أوائل يوليو/تموز، أجرى عملاء من اجهاز الخدمة السرية مقابلة مع ألداي في منزله بشأن التهديدات المزعومة، وهو ما نفاه.

وبعد عدة أيام، كتب ألداي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "سأقتل جو بايدن اليوم".

وقام العملاء الفيدراليون بفحص تغريدات ألداي ووجدوا تهديدات إضافية ضد الرئيس الأمريكي، وكذلك تهديدات عنصرية ضد عميل الخدمة السرية الذي أجرى مقابلة معه في منزله، وأيضا عبارات مسيئة للسود.

وألداي متهم بـ3 جرائم، بما في ذلك توجيه تهديدات ضد رئيس الولايات المتحدة، ومثل لأول مرة أمام المحكمة، الأربعاء.

وتواصلت شبكة CNN مع محاميه للتعليق.

يذكر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قال، إنه لا يوجد دافع معروف حتى الآن وراء إطلاق النار الذي استهدف ترامب، السبت، وليس لديه أي دليل على أن مطلق النار كان له أي شركاء.