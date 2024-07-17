تصرفات امرأة خلف ترامب لحظة محاولة اغتياله تثير جدلًا واسعًا

"لم يكن من النوع الذي يجب أن أقلق بشأنه".. تفاصيل جديدة عن مطلق النار على ترامب

بضمادة على أذنه.. شاهد أول ظهور لترامب بعد محاولة اغتياله وسط ترحيب حار من قبل حشد هائل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت امرأة كانت تجلس خلف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا بردة فعلها ولغة جسدها لحظة إطلاق النار ومحاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا مساء السبت بالتوقيت المحلي.

ولفت النشطاء خلال اليومين الماضيين إلى ما أدعوا بأنها تصرفات "مريبة" للمرأة التي كانت ترتدي سترة بيضاء وقبعة سوداء ملقين الضوء على ردة فعلها "الهادئة" لحظة إطلاق النار وهلع وصارخ من حولها.

ويذكر أن مطلق النار على ترامب، توماس ماثيو كروكس، كان قد قال لرئيسه في العمل إنه يحتاج إلى أخذ إجازة في ذلك اليوم لأنه كان لديه "شيئًا يفعله"، وفقًا للعديد من مسؤولي إنفاذ القانون، وأخبر زملاءه في العمل أنه سيعود إلى العمل، الأحد.

وبعد إطلاق النار، قالت مصادر متعددة من إنفاذ القانون إن المحققين عثروا على سترة مضادة للرصاص وثلاث مخازن مملوءة بالكامل وعبوتين ناسفتين يتم التحكم فيهما عن بعد في سيارة كروكس. المحققون غير متأكدين مما إذا كان كروكس لديه خطة لاستخدام الدروع الواقية للبدن، وما يقرب من 100 طلقة من الذخيرة الإضافية التي كانت في مخازن ملقمة، وقنبلتين يتم التحكم فيهما عن بعد، لو هرب بعد إطلاق النار.