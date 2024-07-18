(CNN)-- أخبرت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، الرئيس جو بايدن بشكل خاص في محادثة حديثة أن الاستطلاعات تظهر أن الرئيس لا يستطيع هزيمة دونالد ترامب وأن بايدن يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب في نوفمبر إذا استمر في السعي للحصول على فترة ولاية ثانية، وفقًا لأربعة مصادر مطلعين على المكالمة.

وقال أحد المصادر إن الرئيس رد بالرفض، وأخبر بيلوسي أنه رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز، ووصف مصدر آخر بايدن بأنه يتخذ موقفا دفاعيا بشأن استطلاعات الرأي. وفي مرحلة ما، طلبت بيلوسي من مايك دونيلون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، أن يدخل على خط المكالمة للحديث عن البيانات.

وهذه المكالمة الهاتفية الثانية المعروفة بين بيلوسي وبايدن منذ مناظرة الرئيس الكارثية في 27 يونيو. وبينما لم يكن التاريخ الدقيق للمحادثة واضحًا، وصفها أحد المصادر بأنها كانت خلال الأسبوع الماضي. وتحدثت بيلوسي وبايدن أيضًا في أوائل يوليو.

ولم يشر أي من المصادر إلى ما إذا كانت بيلوسي أخبرت بايدن في هذه المكالمة بأنها تعتقد أن الرئيس يجب أن ينسحب من سباق 2024.

وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس التعليق، لم يرد على تفاصيل تقرير CNN حول المكالمة الأخيرة بين بيلوسي وبايدن، واكتفى بالقول: "الرئيس بايدن هو مرشح الحزب.. إنه يخطط للفوز ويتطلع إلى العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس لتمرير أجندة الـ 100 يوم لمساعدة الأسر العاملة".

وقال متحدث باسم بيلوسي لشبكة CNN إن رئيسة مجلس النواب السابقة موجودة في كاليفورنيا منذ، الجمعة، ولم تتحدث مع بايدن منذ ذلك الحين.