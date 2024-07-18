أول تعليق لبايدن بعد الإعلان عن إصابته بكورونا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنه بـ"حالة جيدة"، وذلك في أول تصريح له بعد إعلان البيت الأبيض عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء تصريح بايدن للصحفيين في لاس فيغاس، وكان يشير بإبهامه للتأكيد على كلامه قبل صعوده إلى الطائرة الرئاسية.

وكان البيت الأبيض أعلن أن نتيجة اختبار جو بايدن إيجابية ويعاني من أعراض خفيفة.

وجاءت نتيجة الاختبار بعد أول حدث له في لاس فيغاس، حيث كان من المتوقع أن يتحدث لاحقا في مؤتمر.

وقال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي إنه تلقى جرعته الأولى من عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات، وسيعزل نفسه في منزله في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، تماشيا مع إرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت نتيجة اختبار الرئيس الأمريكي إيجابية لأول مرة في يوليو/ تموز 2022، وعانى من إصابة ثانية تسمى حالة الارتداد لاحقا.

وتلقى بايدن عدة جرعات معززة من اللقاح المضاد لكورونا، كان آخرها في سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لمذكرة من طبيبه.

وخلال الإصابة الأولى ظهرت عليه أعراض خفيفة منها سيلان الأنف والتعب وارتفاع درجة الحرارة والسعال وتم علاجه بباكسلوفيد.

وارتفعت مستويات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.