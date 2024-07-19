(CNN)-- تسببت الانقطاعات العالمية في حدوث تأخيرات ومشاكل في مطارات أوروبا أثرت على السفر ووسائل الإعلام وموقع بورصة لندن، بعد أن تسببت الانقطاعات الجماعية في جميع أنحاء العالم في إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأبلغت مطارات في أوروبا عن مشاكل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، حيث قال مطار برلين إنه يواجه تأخيرات في تسجيل الوصول بسبب "خلل فني".

وأعلن مطار إدنبرة في اسكتلندا أن انقطاع أنظمة تكنولوجيا المعلومات يعني أن "أوقات الانتظار ستكون أطول من المعتاد في المطار".

وقال مطار إدنبرة في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "العمل جار لحل هذه المشكلة وفرقنا جاهزة للمساعدة حيثما نستطيع. نشكر الركاب على صبرهم".

كما أكدت شركات طيران Ryanair حدوث اضطراب في شبكتها، ونصحت الركاب بالوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد مغادرتهم المقرر.

وتواجه القطارات في المملكة المتحدة مشاكل أيضا، حيث قالت شركة Thameslink، وهي خط رئيسي على السكك الحديدية البريطانية: "تحقق فرق تكنولوجيا المعلومات لدينا بنشاط لتحديد السبب الجذري للمشكلة".

وصباح الجمعة، لم تتمكن قناة "سكاي نيوز"، الإخبارية التلفزيونية في المملكة المتحدة، من البث المباشر، حيث اعتذر الرئيس التنفيذي للشبكة، ديفيد رودس للمشاهدين عن انقطاع البث.

وقال ديفيد رودس في منشور على منصة "إكس": "لا تزال العديد من تقاريرنا الإخبارية متاحة عبر الإنترنت، ونحن نعمل بجد لاستعادة جميع الخدمات".

كما يعاني موقع بورصة لندن للأوراق المالية (LSE) من انقطاعات، حيث ذكرت الشركة المالية أن هناك مشكلة فنية يتم التحقيق فيها، تمنع نشر الأخبار والتحديثات عبر الإنترنت.

وتقول بورصة لندن للأوراق المالية إن الخدمات الأخرى، بما في ذلك تداول بورصة لندن للأوراق المالية، لا تزال تعمل بشكل طبيعي.

وتعرضت أستراليا ونيوزيلندا لانقطاعات إلكترونية واسعة النطاق أثرت على الشركات والخدمات الحكومية والمطارات.

وأبلغ موقع Downdetector، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت، عن التأثيرات على المؤسسات الأسترالية مثل ANZ وWestpac وVisa وOptus.

وأعلن منسق الأمن السيبراني الوطني في أستراليا، الجمعة، أنه "على علم بعطل تقني واسع النطاق أثر على عدد من الشركات والخدمات في جميع أنحاء أستراليا بعد ظهر اليوم". وأضاف أنه "لا توجد معلومات تشير إلى أن الأمر يتعلق بحادث أمن سيبراني".

كما يواجه مطار شانغي في سنغافورة انقطاعات في تكنولوجيا المعلومات وفقا لمنشور على صفحة المطار عبر فيسبوك.

وقال المطار: "بسبب انقطاع عالمي أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات في العديد من المؤسسات، تتم إدارة عملية تسجيل الوصول لبعض شركات الطيران في مطار شانغي يدويا".