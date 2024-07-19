توقف العديد من رحلات شركات الطيران الأمريكية الكبرى لهذا السبب

(CNN) -- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، التوقف الأرضي لرحلات العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، بسبب مشاكل في الاتصالات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن رحلات شركة يونايتد إيرلاينز ورحلات شركة أليغيانت إيرلاينز تم إيقافها بصرف النظر عن وجهتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أعلنت أن جميع رحلات شركتي دلتا وأمريكان إيرلاينز توقفت على الأرض، صباح الجمعة، بسبب مشاكل في الاتصال.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن التوقف الأرضي يؤثر على جميع رحلات دلتا وأمريكان إيرلاينز أيا كانت وجهتها.

ومن غير الواضح إلى متى سيستمر التوقف الأرضي، لكن إدارة الطيران الفيدرالية اقترحت تحديثا في الساعة 5 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وتواصلت شبكة CNN مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للحصول على معلومات إضافية.

ويأتي هذا بعد انقطاع كبير في خدمة "مايكروسوفت" أدى إلى توقف رحلات شركة فرونتر إيرلاينز، وبعض المنافسين لساعات، الخميس. وقد تم إنهاء التوقف الأرضي منذ ذلك الحين.