بنوك كبرى حول العالم تعاني من انقطاع الخدمة بسبب العطل التقني

(CNN)-- أبلغ بنك الكومنولث، وهو أكبر بنك في أستراليا، عن حدوث اضطرابات في عملياته. كما تأثر المقرضان الأستراليان ANZ وWestpac، وفقًا لموقع Downdetector، وهو موقع إلكتروني يتتبع انقطاع الإنترنت.

في إسرائيل، قال متحدث باسم البنك المركزي إن عطلًا فنيًا عالميًا في CrowdStrike له "تأثير فني جزئي" على النظام المصرفي في البلاد، مضيفا أن إسرائيل تتعامل مع الأمر.

وفي المملكة المتحدة، قال بنك إنجلترا إن أنظمته لم تتأثر، لافتا إلى أنه "يراقب الوضع عن كثب ونواصل التعامل مع الشركات وغيرها".

وأبلغ Downdetector أيضًا عن مشكلات لبنك ASB النيوزيلندي.

وقالت شركة Capitec في جنوب إفريقيا إنها تواجه انقطاعات في الخدمة على مستوى البلاد بسبب مشكلة غير متوقعة مع مزود خدمة دولي، مدفوعات البطاقة وأجهزة الصراف الآلي وحسابات العملاء لازالت آمنة، مضيفة أنها "تحل الأمر في أسرع وقت ممكن".