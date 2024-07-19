البيانات أمام ادعاء ترامب حول التضخم بولايته.. هل صدق؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إن التضخم لم يكن موجودا خلال فترة رئاسته، مما يضع تناقضا بين إدارته وإدارة الرئيس جو بايدن، الذي ابتليت سنواته الأولى في منصبه بتضخم مرتفع منذ عقود.

وقال ترامب في كلمته أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري: "لم يكن لدينا تضخم".

الحقائق أولاً: تعليق ترامب خطأ. وكان التضخم منخفضا، ولكن ليس لا شيء.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس شائع للتضخم، بنحو 8% خلال السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه. وفي يناير 2021، وهو الشهر الجزئي الأخير له في منصبه، ارتفع بنسبة 1.4٪ عن العام السابق، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل.