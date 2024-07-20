(CNN)-- ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، نقلا عن السلطات المحلية أن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن اشتعلت النيران في القارب الذي كانوا يستقلونه قبالة سواحل هايتي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن السفينة غادرت هايتي يوم الأربعاء وعلى متنها أكثر من 80 مهاجرا وكانت متوجهة إلى تركس وكايكوس. وأضافت أن خفر السواحل في هايتي أنقذوا 41 ناجيا.

وفي بيان له، ألقى غريغوار غودستين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البلاد، باللوم في هذه المأساة على الأزمة الأمنية المتصاعدة في هايتي والافتقار إلى "مسارات آمنة وقانونية للهجرة".

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، تجاوز إجمالي عدد القتلى والمفقودين من المهاجرين عالميًا في العام الماضي الأرقام القياسية لعام 2016، عندما توفي 8,084 شخصًا أثناء الهجرة، مما يجعل العام 2023 الأكثر دموية منذ بداية مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2014. وبما أن مسارات الهجرة الآمنة والنظامية لا تزال محدودة، فإن آلاف الأشخاص يحاولون الهجرة كل عام عبر طرق غير نظامية وفي ظروف غير آمنة. وكان ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات بسبب الغرق، مع 9% بسبب حوادث المركبات، و7% بسبب العنف.