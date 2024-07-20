ماذا قال ترامب عن اتصاله الهاتفي مع زيلينسكي؟

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إنه "أجرى اتصالا هاتفيا جيدا للغاية" مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب، عبر منصة تروث سوشيال: "أجريت مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي اتصالا هاتفيا جيدا للغاية، وهنأني على المؤتمر الوطني الجمهوري الناجح للغاية وعلى أن أصبح المرشح الجمهوري لمنصب رئيس الولايات المتحدة"، وتابع أن زيلينسكي "أدان محاولة الاغتيال الشنيعة"، التي تعرضت لها السبت.

وذكر ترامب: "أقدر الرئيس زيلينسكي لتواصله معي لأنني، بوصفي رئيسكم المقبل للولايات المتحدة، سأحقق السلام في العالم وأنهي الحرب التي أودت بحياة الكثير من الأرواح ودمرت عددا لا يحصى من العائلات البريئة، وسيكون الطرفان قادرين على الاجتماع والتفاوض على اتفاق ينهي العنف ويمهد الطريق نحو الرخاء".

ومن جانبه، قال زيلينسكي إنه هنأ ترامب على "ترشيحه الناجح للرئاسة"، وأبلغه بإدانته "لمحاولة الاغتيال الصادمة".

وأضاف زيلينسكي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "تمنيت له القوة والسلامة المطلقة في المستقبل، ولقد لاحظت الدعم الأمريكي الحيوي من الحزبين والمجلسين لحماية حرية أمتنا واستقلالها".

وتابع: "ستكون أوكرانيا دائما ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها في تعزيز قدرتنا على مقاومة الإرهاب الروسي، واتفقنا مع الرئيس ترامب على أن نناقش في لقاء شخصي الخطوات التي يمكن أن تجعل السلام عادلا ودائما حقا".

يذكر أن ترامب كان وصف الرئيس الأوكراني بأنه "ربما يكون أعظم تاجر سياسي على الإطلاق، في كل مرة يأتي إلى بلدنا، يخرج ومعه 60 مليار دولار"، وذلك تعليقا على المساعدات التي حصلت عليها أوكرانيا من واشنطن.

وصرح ترامب في مايو/أيار من العام الماضي، لمراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز: "إذا كنت رئيسا، فسوف أتمكن من تسوية تلك حرب أوكرانيا في يوم واحد، 24 ساعة".

وعندما سُئل عن كيفية ذلك، قال ترامب إنه سيلتقي بكل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "كلاهما لديه نقاط ضعف ولديه نقاط قوة، وفي غضون 24 ساعة ستتم تسوية الحرب، وستنتهي".

ومن جانبه، وصف زيلينسكي تصريح ترامب بأنه "خطير للغاية"، لأنه لم يذكر كيف سيبدو سيناريو ما بعد الحرب.