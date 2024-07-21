(CNN)-- ألغت المحكمة العليا في بنغلاديش، الأحد، بعض الحصص المخصصة للوظائف الحكومية، عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع والجامعات، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة إلى أعمال عنف مميتة.

في عام 2018، تم إلغاء نظام حصص الخدمة المدنية، الذي خصص أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات معينة، في أعقاب احتجاجات مماثلة، ولكن في يونيو/حزيران الماضي، أعادته المحكمة العليا، وقضت بأن إلغائه غير دستوري. وفي 10 يوليو/تموز الجاري، علقت المحكمة العليا الحصص لمدة شهر أثناء نظرها في القضية.

ورفضت المحكمة العليا في البلاد، الأحد، الحكم السابق الذي أعاد العمل بنظام الحصص، حيث أمرت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة، دون حصص.

وخلال حديثه لوسائل الإعلام المحلية في العاصمة دكا عقب الإعلان، قال شاه مونجورول حق، وهو محام يمثل الطلاب، إن المحكمة العليا "قدمت الحل النهائي لنظام الحصص هذا".

وأضاف: "تم تخصيص 93% كحصة لتمثل عامة الناس، و5% لمقاتلي الحرية وأقاربهم، و1% لمجتمع الأقليات العرقية، و1% للمعاقين جسديا".

وقبيل صدور الحكم، مدّدت بنغلاديش، الأحد، حظر التجوال الذي فُرض، الجمعة الماضية، في محاولة لقمع العنف ونشرت جنودا لدوريات في شوارع العاصمة دكا، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وذكرت الوكالة، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن حظر التجوال سيستمر "لفترة غير محددة" بعد تعليقه لمدة ساعتين للسماح للناس بالحصول على احتياجاتهم.

وحاولت شبكة CNN الاتصال بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية والشرطة، لكن يبدو أن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت لا تزال معطلة في جميع أنحاء البلاد، بعد انقطاع فرضته الحكومة.

ومنذ السبت، ذكر موقع نت بلوكس المعني بمراقبة حركة الإنترنت، أن معدل النشاط ظل عند حوالي 10% لأكثر من 48 ساعة منذ قطع الخدمات، الخميس الماضي.