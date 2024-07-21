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(CNN)-- حُكم على المواطن الألماني، ريكو كريجر، بالإعدام في بيلاروسيا بعد اتهامه بالإرهاب وأنشطة مرتزقة، وفقًا لمجموعة حقوق الإنسان البيلاروسية.

المواطن الألماني، ريكو كريجر Credit: LinkedIn

وقال مركز حقوق الإنسان "فياسنا" إن المواطن الألماني هو موظف في الصليب الأحمر الألماني يبلغ من العمر 29 عامًا، وصدر بحقه الحكم من محكمة مينسك الإقليمية في 24 يونيو.

ووفقًا لملفه الشخصي على "لينكد إن"، فإن كريجر عمل فنيًا طبيًا للطوارئ لدى الصليب الأحمر الألماني وكضابط أمن مسلح للسفارة الأمريكية في برلين.

واتهام كريجر بموجب ستة مواد من القانون الجنائي البيلاروسي، وفقًا لفياسنا، بما في ذلك "نشاط المرتزقة" و"نشاط العميل" و"عمل إرهابي" و"إنشاء تشكيل متطرف" و"الأعمال غير القانونية المتعلقة بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات".

وأفاد فياسنا أيضًا أن كريجر أدين بتهمة "الترتيب لتفجير من أجل التأثير على عملية صنع القرار من قبل السلطات، وترهيب السكان، وزعزعة استقرار النظام العام"، وليس من الواضح بالضبط ما الذي أدى إلى جرائم كريجر المزعومة أو متى حدثت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لشبكة CNN، السبت، في إشارة واضحة إلى كريجر، إن “وزارة الخارجية الفيدرالية والسفارة في مينسك تقدمان الدعم القنصلي للشخص المعني وتعملان بشكل مكثف نيابة عنه مع السلطات البيلاروسية”.

كما تواصلت CNN مع الصليب الأحمر الألماني للتعليق.