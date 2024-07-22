(CNN)-- ليس من غير المألوف أن يتخلى الرئيس الحالي عن حملة إعادة انتخابه. لكن هذا أمر نادر، ولم يتم الضغط على أي رئيس حتى الرئيس جو بايدن للانسحاب من حملة إعادة انتخابه بسبب مخاوف بشأن لياقته العقلية.

أوكجرس التحذير للديمقراطيين الذين يفترضون أن المرشح الأصغر سنا من بايدن، الذي أيد في هذه الحالة كامالا هاريس، سيكون أفضل في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب: فاز الجمهوريون في آخر سباقين انتخابيين انسحب فيهما الرؤساء المؤهلون لإعادة انتخابهم من حملاتهم الانتخابية.

وقد خلف الديمقراطيين هاري إس ترومان وليندون جونسون، مرشحون جمهوريون. المشكلة الأكثر إلحاحا بالنسبة للديمقراطيين هي أن رحيل بايدن هو أحدث قرار من نوعه في التاريخ.

مقارنات بين بايدن وأي من هؤلاء الرؤساء ليست مثالية. ولم يواجه ترومان ولا جونسون أسئلة جدية حول قدرتهما على القيام بهذه المهمة، ولكن بايدن واجه ذلك.

كان كل من جونسون وترومان، مثل بايدن، مشرعين سابقين ونائبي رئيسين سابقين. وعلى عكس بايدن، فقد تولى كلاهما الرئاسة بعد وفاة أو اغتيال الرئيس. ثم فاز كل من جونسون وترومان بالرئاسة بفضل جهودهما.

لكن كلاً من جونسون وترومان واجها منافسة على ترشيح حزبهما في عامي 1952 و1968 على التوالي. شعر كلاهما بالحرج بسبب الأداء المتواضع في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، وأعلن كلاهما في الربيع أنهما لن يسعيا لإعادة انتخابهما.