بعد انسحابه.. البيت الأبيض يعلن موعد اجتماع بايدن مع نتنياهو

(CNN)-- قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن البيت الأبيض لا يزال يعمل على تحديد موعد اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع.

وأضاف المسؤول أن الاجتماع من المرجح أن يحدث في منتصف أو أواخر هذا الأسبوع، لكن توقيت الاجتماع يعتمد إلى حد كبير على موعد شفاء الرئيس من كوفيد وإمكانية عودته إلى البيت الأبيض.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في وقت سابق إن الاجتماع سيُعقد، الثلاثاء.

ومن المتوقع كذلك أن تلتقي نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بنتنياهو هذا الأسبوع، رغم أن توقيت الاجتماع بينهما غير واضح أيضًا، بحسب مسؤول آخر في البيت الأبيض.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس جو بايدن، مساء الأحد، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2024.