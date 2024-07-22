انسحاب بايدن.. نتنياهو يوجه رسالة لرئيس أمريكا قبل التوجه إلى واشنطن

(CNN) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، رسالة شكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، على دعمه لإسرائيل، وذلك بعد إعلان الثاني انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال نتنياهو في تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى أمريكا: "أخطط لرؤية الرئيس بايدن الذي عرفته لأكثر من 40 عاما وستكون هذه فرصة لأشكره على الأشياء التي قام بها من أجل إسرائيل في الحرب وخلال مسيرته الطويلة والمميزة في الخدمة العامة كرئيس وكنائب رئيس وكسيناتور".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "ستكون هذه فرصة لأناقش معه كيف يمكننا تحقيق تقدم في الأشهر الدقيقة القادمة على صعيد الأهداف المهمة لبلدينا والمتمثلة بالتوصل للإفراج عن كل رهائننا وهزيمة حماس ومواجهة الأعمال الإرهابية لإيران ووكلائها وضمان عودة كل مواطني إسرائيل إلى منازلهم في الشمال وفي الجنوب... في وقت الحرب هذا وعدم اليقين من المهم أن يعرف أعداء إسرائيل أن أمريكا وإسرائيل تقفان معا اليوم وغدا ودائما".

وأكد نتنياهو أنه سيلقي كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي للمرة الرابعة كرئيس لوزراء إسرائيل وأضاف أنه سيسعى لترسيخ دعم الحزبين لإسرائيل، وأشار إلى أنه سيقول لأعضاء الحزبين أنه "بصرف النظر عمن سينتخبه الشعب الأمريكي كرئيس ستبقى إسرائيل الحليف القوي الذي لا غنى عنه لأمريكا في الشرق الأوسط"، حسب قوله.

وهذا أول تعليق لنتنياهو على انسحاب بايدن من السباق نحو البيت الأبيض.

جدير بالذكر أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، وصف، في منشور على "إكس"، بايدن بأنه "حليف حقيقي للشعب اليهودي"، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت في منشور آخر على منصة "إكس"، إن "الدعم الثابت من جانب الرئيس الأمريكي، وخاصة أثناء الحرب، كان لا يقدر بثمن".