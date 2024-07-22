(CNN)-- أكدت الإيداعات في الأيام الأخيرة مدى استغلال ترامب لمشاكله القانونية كأداة لجمع التبرعات، حيث ارتفعت المساهمات في عمليته السياسية في يوم إدانته في قضية "أموال الصمت" في نيويورك في 30 مايو - عندما أبلغت ثلاث لجان مشتركة لجمع التبرعات عن تلقي 19 مليون دولار من التبرعات التي تزيد عن 200 دولار، وفقًا لتحليل CNN للإيداعات في الأيام الأخيرة مع لجنة الانتخابات الفيدرالية.

وأدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ مالي لنجمة أفلام إباحية. وقد سعى هو وحلفاؤه إلى وصف الإدانة بأنها ذات دوافع سياسية.

ويظهر التحليل أن يوم 30 مايو كان أقوى يوم لجمع التبرعات لهذا العام بالنسبة لترامب حتى 30 يونيو.

إليكم نظرة في الرسم البياني أعلاه على ما يبدو عليه الأمر مقارنة بالأيام الأخرى في العام.