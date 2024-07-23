بيرني ساندرز يوضح لـCNN موقفه تجاه ترشيح كامالا هاريس للرئاسة

(CNN)-- قال السيناتور المستقل بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت الأمريكية، لشبكة CNN، إنه تحدث مع كامالا هاريس نائب الرئيس جو بايدن منذ إعلان الأخير عن انسحابه من السابق الرئاسي ولكن السيناتور ذكر أن "تلك المحادثات خاصة".

وأضاف ساندرز، خلال المقابلة، أنه متأكد من أنه سيؤيد هاريس، وذكر: "عندما نتحدث عن مستقبل الكوكب وتغير المناخ، علينا أن نتأكد من أننا ننتخب نائب الرئيس، عندما نتحدث عن الحقوق الاقتصادية، علينا أن نتأكد من أننا ننتخب نائب الرئيس".

وتابع: "أريد فقط أن أتأكد من أن حملتها تدرك أنه بالنسبة للكثير من الناس في هذا البلد، عندما ينظرون إلى واشنطن، يشعرون بالتجاهل والإهانة، ولا يفهمون ما يجري في حياتهم".

وذكر ساندرز: "أعتقد أن كامالا هاريس ستكون الرئيسة المقبلة للولايات المتحدة، ولديها فرصة للفوز بهذه الانتخابات بشكل كبير إذا تمكنا من التركيز على المشاكل الخطيرة التي تواجه الأسر العاملة في جميع أنحاء هذا البلد".