(CNN) -- استعرضت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، تجربتها كمدعية عامة في ولاية كاليفورنيا، خلال حديثها لأول مرة مع موظفي حملتها الرئاسية خلال اللقاء في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، حيث قالت: "كنت أتعامل مع الجناة من جميع الأنواع".

وأضافت هاريس: "المفترسون الذين يسيئون معاملة النساء، والمحتالون الذين سرقوا العملاء، والغشاشين الذين انتهكوا القواعد، لذا اسمعوني عندما أقولكم إنني أعرف نوع (الرئيس السابق) دونالد ترامب، في هذه الحملة، سأضع بكل فخر سجلي ضده".

وذكرت لموظفي الحملة: "أنتم تهبون أنفسكم لبلدنا لأنكم تحبون بلدنا وتحبون جو (بايدن) وتحبونني ونحن نعلم ذلك"، وقالت: "أنا أحب جو بايدن، وأعلم أننا جميعاً نحبه"، مضيفة أن فريق الحملة "سيكون سبب فوزنا"، وأضافت: "أمامنا 106 أيام حتى يوم الانتخابات، وخلال هذه الفترة لدينا عمل شاق يتعين علينا القيام به".

كما أثنت على إرث بايدن وإنجازاته، فيما كان بايدن يشارك عبر الهاتف في اللقاء من منزله في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، حيث لا يزال في عزلة بسبب إصابة كوفيد-19، وذكرت هاريس: "نحن نحب جو وزوجته جيل إنهما مثل العائلة بالنسبة لنا".

ومن جانبه، قال بايدن لهاريس: "إنه أمر متبادل، أنا أحبك" ثم شكر الموظفين وأضاف: "سأظل منخرطا بشكل كامل فب الحملة لقد بقي لي 6 أشهر في رئاستي، وأنا مصمم على إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل في مجالي السياسة الخارجية والداخلية".

واعترف أيضًا بأن إعلانه الانسحاب كان "خبرا مفاجئا"، لكنه أكد على أن هذا هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وذكر لموظفي الحملة: “أعلم أن الأمر صعب، أنتم فريق رائع"، كما خاطب بايدن هاريس والفريق بشكل مباشر قائلا: "احتضنوها، إنها الأفضل"، وأكد أن أعضاء الفريق نظموا الحملة "الأفضل" في التاريخ.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه.

واستعرض بايدن، في بيانه له، إنجازاته كرئيس، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم".

وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي" كما شكر هاريس على "كونها شريكًا غير عادي في كل هذا العمل".