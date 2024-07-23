(CNN)-- بعد ساعات من قرار الرئيس جو بايدن إنهاء محاولته إعادة انتخابه، قدمت حملة بايدن-هاريس رسميًا أوراقًا إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية لإعادة تسمية لجنتها الرئيسية "هاريس للرئاسة".

إذا ظلت هاريس على تذكرة الانتخابات العامة، فإنها ستتولى إدارة حساب الحملة الحالي والأموال المتبقية. وإذا فشلت في تأمين الترشيح الرئاسي، فيمكن لهذه الدولارات تمويل حملات إعلانية مستقلة للإنفاق عبر لجنة العمل السياسي أو تحويلها إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية.

إليكم نظرة في الرسم البياني أعلاه يوضح كيفية إعادة تخصيص ما تبقى من الأموال في صندوق حملة بايدن بعد إعلان انسحابه.