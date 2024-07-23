انهيارات أرضية تقتل 157 شخصًا على الأقل في إثيوبيا

(CNN)-- أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية العامة، الثلاثاء، أن 157 شخصًا على الأقل قُتلوا، بسبب انهيارات أرضية في منطقة غوفا، وهي ولاية تقع في جنوب إثيوبيا.

وقال المسؤول المحلي هابتامو فيتينا، من منطقة غوفا، إن 105 رجال و52 امرأة، بينهم أطفال، لقوا حتفهم حتى الآن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية في البلاد.

وأضاف المسؤول المحلي أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع أكثر.

وذكر مسؤولون أن الناس دُفنوا بسبب انهيار أرضي أولي، نتيجة هطول أمطار غزيرة، أعقبهانهيار أرضي ثان، صباح الاثنين، أودى بحياة عدة أشخاص كانوا يساعدون في جهود الإنقاذ، وفقًا لرويترز.