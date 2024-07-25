(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن "إنقاذ الديمقراطية أكثر أهمية من الطموح الشخصي"، وذلك في أول خطاب له من البيت الأبيض منذ إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وأضاف بايدن في خطاب نادر من المكتب البيضاوي للأمريكيين: "أنا أحترم منصب الرئيس، لكنني أحب بلدي أكثر، وكان شرف حياتي أن أخدم كرئيس لكم، ولكن دفاعا عن الديمقراطية، التي هي على المحك - وهي أكثر أهمية من أي منصب".

وتابع: "هذه المهمة المقدسة لا تتعلق بي، إنها تتعلق بكم وبعائلاتكم ومستقبلكم إنها تتعلق بشعبنا".

وأكد أنه في حين يعتقد أن سجله كرئيس يبرر ترشحه لفترة ولايته الثانية، إلا أن "لا شيء، بما في ذلك الطموح الشخصي، يمكن أن يقف في طريق إنقاذ ديمقراطيتنا".

وذكر: "كما تعلمون، في الأسابيع الأخيرة أصبح من الواضح لي أنني بحاجة إلى توحيد حزبي في هذا المسعى الحاسم، وأعتقد أن سجلي كرئيس، وقيادتي في العالم، ورؤيتي لمستقبل أمريكا كلها تستحق فترة ولاية ثانية لكن لا شيء، لا شيء يمكن أن يقف في طريق إنقاذ ديمقراطيتنا وهذا يشمل الطموح الشخصي، لذلك، قررت أن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي تسليم الشعلة إلى جيل جديد، إنها أفضل طريقة لتوحيد أمتنا".

وأقر الرئيس الأمريكي بأن "الوقت قد حان الآن لأصوات جديدة وأصغر سنا".

وأشاد بايدن بنائب الرئيس كامالا هاريس، وقال: "لقد اتخذت قراري، وأود أن أشكر العظيمة كامالا هاريس إنها من ذوي الخبرة، وقوية وكانت شريكة رائعة لي، والآن الاختيار متروك لكم، أيها الشعب الأمريكي أنتم الذين ستقررون".

يذكر أن بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به أمام سلفه دونالد ترامب خلال المناظرة التي نظمتها شبكة CNN.

واستعرض الرئيس الأمريكي، في بيان، الأحد، إنجازاته، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم"، وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي"، وأعلن تأييده لهاريس كمرشحة ديمقراطية.