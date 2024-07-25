البيت الأبيض يعلق على الدعوات المطالبة باستقالة بايدن

(CNN)-- وصف البيت الأبيض، الأربعاء، الدعوات التي تطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستقالة من منصبه بعد إعلانه أنه لن يسعى لإعادة انتخابه بأنها "سخيفة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، للصحفيين: "نعتقد أن أي اقتراح من هذا القبيل سخيف، لقد عرضت للتو ما كان الرئيس قادرا على فعله في ما يقرب من 4 سنوات وكان ناجحا، وهو يريد إنهاء المهمة التي بدأها".

وأضافت أن بايدن "لم يتنح عن الحملة، أو عن الترشح، لأنه لم يعتقد أنه يستطيع أداء مهامه في فترة ولاية ثانية".

يذكر أن بايدن أعلن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي بعد دعوات متزايدة من بعض الديمقراطيين له بإنهاء مساعيه لإعادة انتخابه بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به أمام سلفه دونالد ترامب خلال المناظرة التي نظمتها شبكة CNN.

واستعرض الرئيس الأمريكي، في بيان، إنجازاته كرئيس، وقال إنه "كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم"، وأضاف: "في حين كان من نيتي السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي والبلاد أن أتنحى وأركز فقط على الوفاء بواجباتي كرئيس لبقية ولايتي".

وأعلن تأييده لنائب الرئيس، كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية قادمة.