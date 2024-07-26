استطلاع CNN يكشف وضع هاريس الانتخابي أمام ترامب

(CNN)-- تبدأ الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2024 بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بدون زعيم واضح، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته شبكة CNN أجرته SSRS بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن محاولته لإعادة انتخابه.

ويحظى ترامب بدعم بنسبة 49% بين الناخبين المسجلين على الصعيد الوطني مقابل 46% لهاريس، وهي نتيجة ضمن هامش خطأ أخذ العينات في الاستطلاع. وهذه منافسة أقرب مما وجده استطلاع CNN السابق هذا العام حول المنافسة بين بايدن وترامب.

ووجد الاستطلاع أن الناخبين يدعمون على نطاق واسع قرار بايدن بالتنحي واختياره البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته. إن الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية متحمسون على نطاق واسع لهاريس ومستعدون للتجمع حولها باعتبارها المرشحة المفترضة الجديدة، حتى مع استمرار انقسامهم العميق حول ما إذا كان ينبغي لخليفة بايدن الديمقراطي أن يسعى إلى مواصلة سياساته أو رسم مسار جديد.

تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت يومي 22 و23 يوليو، وشمل الناخبين المسجلين الذين شاركوا سابقًا في استطلاعات CNN في أبريل أو يونيو، وكلاهما وجد أن ترامب يتقدم على بايدن بـ 6 نقاط في المنافسة المباشرة. إن التحقق مرة أخرى مع نفس الأشخاص يعني أن التحولات في التفضيلات من المرجح أن تعكس تغييرات حقيقية مع مرور الوقت وليس مجرد ضجيج إحصائي.

ويجد الاستطلاع الجديد بعض الحركة الحاسمة في هذه الأيام الأولى من سباق هاريس-ترامب.

تتمسك هاريس بنسبة 95% ممن قالوا في وقت سابق إنهم يدعمون بايدن، بينما يحتفظ ترامب بدعم أقل بقليل من 92% من مؤيديه السابقين. أولئك الذين قالوا سابقًا إنهم لن يدعموا بايدن أو ترامب في مباراة ثنائية الاتجاه، ينقسمون الآن بنسبة 30% لصالح هاريس و27% لصالح ترامب، بينما يقول الباقون إنهم سيصوتون لشخص آخر أو ينسحبون من انتخابات هذا العام.

ويقول نصف الذين يدعمون هاريس في الاستطلاع الجديد (50%) إن تصويتهم يدعمها أكثر منه ضد ترامب. وهذا تحول جذري مقارنة بالديناميكية التي تركز على ترامب في سباق بايدن-ترامب. ومن بين مؤيدي بايدن في الاستطلاع الذي أجرته شبكة CNN في يونيو/حزيران، قال 37% فقط إن تصويتهم كان في الأساس للتعبير عن دعمهم للرئيس.

ويقول حوالي ثلاثة أرباع مؤيدي ترامب (74٪) إن تصويتهم يهدف إلى التعبير عن الدعم له وليس معارضة هاريس. وهذه زيادة في الدعم الإيجابي له مقارنة باستطلاع شبكة CNN في يونيو (66%)، والذي جاء قبل محاولة اغتيال ترامب والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي قبل فيه الرئيس السابق رسميًا ترشيح حزبه. وجد الاستطلاع أن معدل تأييد ترامب ارتفع إلى 43%، وهو أعلى مما كان عليه منذ عام 2020 في استطلاع CNN.

ويشير الاستطلاع أيضًا إلى أن دعم ترامب بين أقوى مجموعاته يظل ثابتًا حتى مع تغير خصمه: 67% من الناخبين البيض بدون درجات علمية يدعمونه على هاريس، وهو ما يكاد يكون مطابقًا لدعمه ضد بايدن (66%). وهو لا يزال يحظى بدعم أغلبية الرجال (53% مقابل هاريس، و54% ضد بايدن). ويحتفظ بدعم حوالي 9 من كل 10 جمهوريين ومستقلين ذوي ميول جمهورية (90% مقابل هاريس، 89% ضد بايدن).

يأتي التحول نحو الدعم الإيجابي لهاريس بين مؤيديها من المجموعات التي عادة ما تنشق عن الديمقراطيين، ولكن كان يُنظر إليها على أنها بؤر مشاكل لحملة بايدن. من بين مؤيدي هاريس الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، قال 43% إن تصويتهم يدعمها أكثر منه ضد ترامب، ارتفاعًا من 28% من ناخبي بايدن في تلك الفئة العمرية الذين شعروا بنفس الشعور تجاه الرئيس في يونيو. من بين الناخبين الملونين الذين يدعمون هاريس، قال 57% إن تصويتهم لصالحها أكثر من تصويتهم ضد ترامب، مقارنة بـ 48% بين ناخبي بايدن ذو البشرة الملونة في يونيو. وتقول 54% من النساء الداعمات لهاريس إن تصويتهن هو لدعمها، مقارنة بـ 43% من النساء الداعمات لبايدن اللاتي قلن الشيء نفسه في يونيو/حزيران.

تمثل هذه المجموعات نفسها، جزئيًا على الأقل، المكاسب التي حققتها هاريس في استطلاعات الرأي على بايدن بين أولئك الذين أعيد الاتصال بهم من أجل هذا الاستطلاع.

ومن بين الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما، قال 49% في أبريل/نيسان أو يونيو/حزيران إنهم سيدعمون ترامب و42% لبايدن، لكن الآن 47% يؤيدون هاريس مقابل 43% لترامب. نفس الناخبين السود الذين قسموا 70٪ لبايدن إلى 23٪ لترامب في الاستطلاعات السابقة يكسرون الآن 78٪ لهاريس مقابل 15٪ لترامب. ومن بين الناخبين من أصل إسباني، تخلف بايدن عن ترامب في استطلاعات سابقة بنسبة 50% مقابل 41%؛ وينقسم هؤلاء الناخبين أنفسهم الآن بالتساوي تقريبًا، 47% لهاريس مقابل 45% لترامب. قسمت النساء نسبة 46% لبايدن مقابل 46% لترامب في استطلاعات سابقة، لكنهن الآن يكسرن نسبة 50% لهاريس مقابل 45% لترامب.

الناخبون المستقلون الذين تغلبوا على 47% ترامب مقابل 37% بايدن في استطلاعات الرأي السابقة يقسمون الآن 46% ترامب مقابل 43% هاريس. هذه الفجوة الضيقة مدفوعة جزئيًا على الأقل بزيادة دعم هاريس بين المستقلين الذين يميلون نحو الحزب الديمقراطي. وبينما أيد 81% من الناخبين في تلك المجموعة بايدن في أبريل أو يونيو، فإن 90% منهم يدعمون الآن هاريس.

تم إجراء الاستطلاع في الوقت الذي احتشد فيه السياسيون والمندوبون الديمقراطيون بسرعة حول هاريس كمرشحة افتراضية للحزب في الأيام التي أعقبت قرار بايدن بالخروج من السباق. يقول حوالي ثلاثة أرباع الناخبين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية (76٪) إن الحزب الديمقراطي يجب أن يرشح هاريس كمرشحه للرئاسة، مع تعبير حوالي 6٪ فقط عن دعمهم لأي شخص محدد آخر كمرشح.

يعبر الناخبون المؤيدون للديمقراطيين عن آراء إيجابية على نطاق واسع حول هاريس، حيث يقول ثلاثة أرباعهم أو أكثر إنها شخص يفخرون بوجوده كرئيسة (86%)، وتتفق معهم في القضايا الأكثر أهمية (84%). يمثل مستقبل الحزب الديمقراطي (83%)، وسيوحد البلاد ولن يقسمها (77%)، ولديه فرصة جيدة للتغلب على ترامب (75%).

وفي علامة على الوحدة الحالية داخل الحزب حول هاريس، هناك عدد قليل نسبيا من الانقسامات الديموغرافية الحادة في تقييمات الناخبين المتحالفين مع الديمقراطيين. كما أن الانقسامات الأيديولوجية داخل الحزب الديمقراطي صامتة نسبيًا، حيث يقول 88% من الذين يصفون أنفسهم بالليبراليين و81% ممن يصفون أنفسهم بالمعتدلين أو المحافظين أنهم يعتقدون أن هاريس تتفق معهم في أهم القضايا.

لكن الناخبين الديمقراطيين والميالين للديمقراطيين منقسمون بشدة حول ما إذا كان ينبغي للمرشح التالي أن يواصل سياسات بايدن (53٪) أو أن يأخذ البلاد في اتجاه جديد (47٪). وتتركز الرغبة في الاتجاه الجديد إلى حد كبير بين الناخبين الشباب والناخبين ذو البشرة الملونة.

من بين الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، يريد الناخبون الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا (72٪)، والناخبين البيض (62٪) والحاصلين على شهادات جامعية (58٪) إلى حد كبير أن يسير المرشح التالي للحزب على خطى بايدن. يقول ستة من كل 10 ناخبين ذو البشرة الملونة والناخبين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا إنهم يبحثون عن اتجاه جديد في السياسة.

على النقيض من ذلك، هناك انقسام أيديولوجي بسيط حول هذه المسألة، حيث تأمل حصص مماثلة من الليبراليين (55٪) والمعتدلين أو المحافظين (51٪) في رؤية المرشح التالي يواصل سياسات بايدن.

تشير أولويات الناخبين المتحالفين مع الديمقراطيين لمنصب نائب هاريس المحتملة إلى التركيز على قابلية الانتخاب: يقول أربعة من كل 10 إنه من المهم للغاية، إذا تم ترشيحها، أن تختار شخصًا يتمتع بجاذبية مثبتة لتأرجح الناخبين. وهذا على النقيض من أقل من 3 من كل 10 ممن يقولون إنه من المهم للغاية أن يحقق نائبها في الانتخابات التوازن الأيديولوجي (28%) أو أن يتمتع بخبرة كمدير تنفيذي في الحكومة (25%).

وقال 11% فقط إنه من المهم للغاية أن تختار مرشحاً لمنصب نائب الرئيس، بينما قال أكثر من النصف أن هذا ليس عاملاً مهماً على الإطلاق.

ويشير الاستطلاع إلى أن الناخبين الجمهوريين والميالين للحزب الجمهوري قد اجتمعوا أيضًا حول ترامب في الأسابيع المضطربة منذ المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة سي إن إن في 27 يونيو. ويقول ما يقرب من 9 من كل 10 (88٪) الآن إن الجمهوريين لديهم فرصة أفضل للفوز مع ترامب على رأس القائمة مقارنة بدونه، وهي أعلى نسبة تقول ذلك في أي استطلاع لشبكة CNN حول هذا السؤال يعود تاريخه إلى عام 2015.

يقول ما يقرب من 9 من كل 10 ناخبين مسجلين بشكل عام (87%) إنهم يوافقون على قرار بايدن بإنهاء حملته لإعادة انتخابه، بما في ذلك أكثر من 8 من كل 10 عبر الأحزاب (90% من الديمقراطيين، و88% من المستقلين، و85% من الجمهوريين يوافقون). ويقول 70% - بما في ذلك الأغلبية عبر الخطوط الحزبية - إنه يجب أن يظل في منصبه كرئيس حتى نهاية فترة ولايته في يناير، بينما يقول 29% إنه يجب عليه الاستقالة والسماح لهاريس بتولي السلطة.

عند سؤالهم عن شعورهم تجاه تنحي بايدن، قال 58% من الناخبين على مستوى البلاد إنهم يشعرون بالارتياح، و37% متفائلون، و28% يقولون إنهم متفاجئون، و20% قلقون. وتقول الأسهم الأصغر حجماً إنها شعرت بخيبة الأمل (13%) أو الغضب (4%).

الناخبون السود أقل احتمالية إلى حد ما من الناخبين بشكل عام للموافقة على قرار بايدن (78٪ يوافقون) ومن المرجح أن يقولوا إنهم فوجئوا (49٪) أو يشعرون بخيبة أمل بشأن اختياره (27٪).

ومن بين الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية، يقول 54% إنهم يشعرون بالأمل، بينما يشعر 29% بالقلق. ويقول 2% فقط من الناخبين المتحالفين مع الديمقراطيين إنهم يشعرون بالغضب.

تم إجراء استطلاع CNN بواسطة SSRS في الفترة من 22 إلى 23 يوليو على عينة وطنية عشوائية مكونة من 1631 ناخبًا مسجلاً شاركوا في استطلاعاتCNN في أبريل أو يونيو وتم اختيارهم في الأصل من لجنة قائمة على الاحتمالات. تم إجراء الاستطلاعات إما عبر الإنترنت أو عبر الهاتف مع أحد المحاورين المباشرين. شارك أكثر من 80% من الناخبين المسجلين في الاستطلاعين الأوليين في استطلاع إعادة الاتصال، وأظهر التحليل عدم وجود اختلاف ذي معنى في الخصائص الديموغرافية أو وجهات النظر السياسية بين أولئك الذين شاركوا وأولئك الذين لم يشاركوا. النتائج بين العينة الكاملة لها هامش خطأ في أخذ العينات زائد أو ناقص 3.0 نقطة مئوية.