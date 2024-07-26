فرنسا.. حريق "متعمد" وأعمال تخريب بخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة

باريس، فرنسا (CNN)-- قالت شركة السكك الحديدية الحكومية الفرنسية SNCF، الجمعة، إنها تعرضت لهجمات "كبيرة وأعمال تخريب إجرامية"، بما في ذلك عمليات حرق "متعمدة"، وسرقة الكابلات، مما أدى إلى تعطل عدد كبير من خطوطها فائقة السرعة.

وأوضحت الشركة أن الهجمات التي استهدفت خطوط السكك الحديدية الثلاثة، أتلانتيك، ونورث، وإيست كانت "هجوما على فرنسا".

وتحدثت شركة السكك الحديدية الفرنسية عن "عملية تخريب إجرامية مستهدفة" وقعت حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بسبب هجمات الحرق العمد وسرقة الكابلات.

ووفقا الشركة، فإن العملية "تم إعدادها وتنسيقها بهدف تحقيق تأثير كبير وواسع النطاق على شبكة القطارات فائقة السرعة بأكملها".

وفي تصريحات للصحفيين، قال جان بيير فاراندو، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الفرنسية إنه خلال هذه الهجمات، تم إشعال النار في الكابلات- الموجودة لضمان أمن سائقي القطارات، وتفكيكها.

وأضاف فاراندو: "لذلك يتعين علينا إعادة تجميعها واحدة بعد الأخرى، وإعادة توصيل كل هذه الكابلات واختبارها، إنها مسألة أمنية. يتعين علينا التأكد من اختبارها، لكي تكون آمنة عندما تعود القطارات إلى العمل".

ووصف فاراندو الحادث بأنه "هجوم متعمد"، وأضاف أنه كان بهدف "إلحاق الضرر".

وأوضح: "كان إشعال النيران متعمدا".

وأكد فاراندو أن السلطات تحاول إصلاح الأضرار بأسرع وقت، مؤكدا أن هناك تحقيقا جاريا، وأن الشرطة ووزارة الداخلية تشاركان فيه بشكل كبير.

وقال: "لا نعرف من يقف وراء الهجمات".

وأضاف رئيس شركة SNCF أنه تم إحباط هجوم على خط السكك الحديدية عالي السرعة جنوب شرق فرنسا، لأن عمال الصيانة اتصلوا بالشرطة بسرعة.

وقال: "هناك عملية صيانة في الليل، ولذا طلبنا من العمال توخي الحذر للغاية".

ومن جانبه، قال وزير النقل الفرنسي، باتريس فيرجريت في مؤتمر صحفي، الجمعة، إن جميع الأدلة تشير إلى أن هذه "هجمات حرق متعمدة".

وأوضح: "تشير جميع العناصر إلى أن الهجمات كانت متعمدة"، وهذه العناصر هي "التوقيت المتزامن، والشاحنات التي عُثر عليها بعد فرار الناس، والمواد المستخدمة في الحرق المتعمد التي عُثر عليها في الموقع". وأكد أن التحقيق جار.

ومن جانبها، ألغت اللجنة الأولمبية الدولية في باريس 2024، مؤتمرا صحفيا كان من المقرر انعقاده، صباح الجمعة، بشأن حفل افتتاح الأولمبياد.

وتواصلت شبكة CNN مع اللجنة الأولمبية الدولية في باريس 2024 للتعليق.

وقالت اللجنة في بيان: "تأسف اللجنة الأولمبية الدولية في باريس 2024 لإبلاغكم بإلغاء المؤتمر الصحفي هذا الصباح".

ويأتي إلغاء المؤتمر الصحفي وسط مخاوف بشأن الطقس مع يوم جمعة ممطر في باريس، في أعقاب ما تقول السلطات إنه "أعمال خبيثة منسقة" استهدفت خطوط القطارات الفرنسية.

ولا يزال السفر معطلا عبر الشبكة عالية السرعة، لكن بعض القطارات بدأت العمل مجددا، وبخاصة في شرق البلاد، ومن المتوقع أن يتأثر250 ألف مسافر، الجمعة، و800 ألف خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.