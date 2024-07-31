كامالا هاريس توجه رسالة لترامب بشأن المشاركة في مناظرة ضدها

(CNN)-- واصلت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تحدي الرئيس السابق دونالد ترامب ليشارك في مناظرة مشتركة.

وقالت هاريس، في تجمع انتخابي في أتلانتا، الثلاثاء: "آمل أن يعيد ترامب النظر في مقابلتي على منصة المناظرة، لأنه كما يقول المثل، إذا كان لديك شيء لتقوله، فقل ذلك في وجهي".

وترامب وهاريس على خلاف بشأن المناظرة، حيث قالت حملة ترامب الأسبوع الماضي إنها لن تلتزم بالمشاركة في أي مناظرات حتى يختار الحزب الديمقراطي مرشحا رسميا.

ومن جانبه، قال ترامب لقناة "فوكس نيوز" في مقابلة، الاثنين: "أعتقد أن المناظرة يجب أن تتم قبل بدء الإدلاء بالأصوات"، لكنه أضاف أنه "يمكن أيضا تقديم حجة لعدم القيام بذلك".