ترامب: أعداء أمريكا سيعتبرون كامالا هاريس "مثل لعبة"

(CNN)-- زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أن أعداء أمريكا سيعتبرون نائب الرئيس كامالا هاريس "مثل لعبة" إذا تم انتخابها.

وأضاف ترامب، في مقابلة مسجلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أنهم سيستغلونها، ستكون سهلة للغاية بالنسبة لهم، ستكون مثل لعبة، ينظرون إليها ويقولون لا يمكننا أن نصدق أننا كنا محظوظين للغاية. سيستغلونها، ولا أريد أن أقول لماذا، لكن الكثير من الناس يفهمون ذلك".

وسألت المذيعة لورا إنجرام، ترامب خلال المقابلة عن المناقشات حول احتمالية إعادة مشروع التجنيد، حيث قالت: "كان هناك حديث عن إعادة مشروع التجنيد، وهو ما رفضه الديمقراطيون ولكن ماذا يجب أن يفكر الشباب الذين يشاهدونا هذا الليلة بشأن هذا الاحتمال؟ أعني، إذا لم يكن لدينا القوة البشرية لخوض حرب، فسوف يضطرون إلى الحصول على هؤلاء المجندين من مكان ما".

ورد دونالد ترامب بقوله: "لقد هزمنا الجمهوريون أيضا، أولا، لن تحتاج إلى المجندين لأنني أعرف كيف أحافظ على السلام، لن يعبث معانا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولا الرئيس (الصيني) شي جينبينغ".