أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجرت الولايات المتحدة وروسيا عملية تبادل تاريخية للسجناء، الخميس، بإطلاق سراح 24 معتقلًا، بما في ذلك جندي البحرية الأمريكي السابق بول ويلان ومراسل صحيفة "وول ستريت" إيفان جيرشكوفيتش، كجزء من صفقة شاملة شملت 7 دول على الأقل.

وجاءت عملية التبادل الكبرى نتيجة لسنوات من المفاوضات المعقدة خلف الكواليس التي شملت الولايات المتحدة وروسيا وبيلاروسيا وألمانيا، مما أدى في النهاية إلى موافقة برلين على إطلاق سراح المطلب الرئيسي لموسكو، القاتل الروسي المدان فاديم كراسيكوف.

وقالت تركيا إنها لعبت دورًا كوسيط في تبادل سجناء شمل أشخاصًا من سبع دول، وفقًا لبيان من مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، وأضاف البيان: "الاستخبارات الوطنية أجرت أوسع عملية تبادل للسجناء في الآونة الأخيرة في أنقرة".

جرى تبادل 8 أشخاص بما في ذلك كراسيكوف إلى روسيا، مقابل إطلاق سراح 16 شخصًا كانوا محتجزين في روسيا، بينهم 4 أمريكيين. بالإضافة إلى ويلان وجيرشكوفيتش، تم إطلاق سراح الناقد البارز لبوتين فلاديمير كارا مورزا، المقيم الدائم في الولايات المتحدة، والصحفية الروسية الأمريكية ألسو كورماشيفا.

وتعد تلك العملية أكبر عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة. وأشاد الرئيس جو بايدن بإطلاق سراح الأمريكيين أثناء وقوفه إلى جانب أفراد أسرهم في البيت الأبيض.