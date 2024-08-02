(CNN)-- قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر، لشبكة CNN، إن العلاقات الأمريكية الروسية لا تزال "في مكان صعب للغاية" بعد عملية تبادل السجناء التاريخية، والتي شملت 3 مواطنين أمريكيين ومقيم دائم واحد.

وأجرت الولايات المتحدة وروسيا عملية تبادل تاريخية للسجناء، الخميس، بإطلاق سراح 24 معتقلًا، بما في ذلك جندي البحرية الأمريكي السابق بول ويلان ومراسل صحيفة "وول ستريت" إيفان جيرشكوفيتش، كجزء من صفقة شاملة شملت 7 دول على الأقل.

وأضاف فينر، خلال مقابلة مع باميلا براون من CNN: "لقد اختارت روسيا ارتكاب بعض الأعمال غير النزيهة في العالم، أولا وقبل كل شيء، حربها العدوانية على أوكرانيا، لا شيء حدث اليوم يغير ذلكن ما زلنا على خلاف أساسي"، وتابع: "لم تكن هناك ثقة في هذه العلاقة أو هذه المفاوضات كان لابد من التحقق من كل شيء عدة مرات".

وحين سُئل عما إذا كانت هذه الخطوة تحفز روسيا والدول المعادية الأخرى على احتجاز الأمريكيين ظلما في المستقبل، قال فينر إن الولايات المتحدة "لن تعتذر" عن جهودها لإعادة الأمريكيين إلى ديارهم.

وأضاف: "في نهاية المطاف، اتخذنا قرارا بأننا نقدر حياة الأمريكيين، وأننا سنفعل كل ما هو ممكن لمساعدة الأمريكيين الذين هم في وضع صعب، سواء كانوا في الداخل أو الخارج، وعندما يكونون في الخارج وعالقين، سنحاول إعادتهم إلى الوطن، وهذا كان أولوية لهذه الإدارة، إنه ليس شيئا نعتذر عنه، نعتقد أنه من مصلحتنا بشكل أساسي، ويدعمه الشعب الأمريكي بشكل أساسي للقيام بذلك".

وأكد أن الإدارة الأمريكية "ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح الأمريكيين الآخرين المحتجزين في بلدان مختلفة حول العالم".