هاريس تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.. فما الإجراء التالي؟

(CNN) -- أعلن الحزب الديمقراطي الاثنين أن نائب الرئيس كامالا هاريس فازت بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، مما يجعلها أول امرأة من أصحاب البشرة السمراء وأول أمريكية آسيوية تفوز بترشيح الحزب للرئاسة.

وجاء هذا الإعلان بعد إغلاق الفترة المخصصة للمندوبين للإدلاء بأصواتهم رقميا في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وحصلت هاريس على 99% من الأصوات، بحسب اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وكان الأمر واضحًا بعد فترة وجيزة من إنهاء الرئيس جو بايدن حملة إعادة انتخابه وتأييده هاريس بأن نائب الرئيس ستكون المرشحة الجادة الوحيدة للرئاسة عن الحزب.

وكانت هاريس المرشحة الوحيدة التي جمعت ما يكفي من توقيعات المندوبين للظهور على ورقة الاقتراع، وكان الحزب قد أعلن بالفعل الجمعة أنها فازت بما يكفي من الأصوات لتأمين الترشيح.

وبعد ذلك، سيتم التصديق على النتائج من قبل سكرتير المؤتمر، وستقبل هاريس الترشيح رسميًا.

ويمكن لهاريس الآن أن تختار نائبها المحتمل دون الحاجة إلى تصويت منفصل، ومن المتوقع أن تكشف عن اختيارها بحلول الثلاثاء قبل تجمع الحملة المخطط له في فيلادلفيا.