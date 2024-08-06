محكمة أمريكية توجه اتهامات لشخص "هدد بقتل" بايدن وكامالا هاريس

(CNN)-- وجهت محكمة في ولاية فرجينيا الأمريكية، الاثنين، اتهامات لرجل هدد بقتل مسؤولين مثل الرئيس جو بايدن والنائب كامالا هاريس.

وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجدوا 4359 منشورا لفرانك لوسيو كارييو "تستهدف العديد من المسؤولين"، وكان من بينها التهديد بقطع عيني هاريس ووصف طرقا مختلفة أراد بها قتل نائب الرئيس، وفقا لسجلات المحكمة.

وتم الاستشهاد بعدد من المنشورات المماثلة في سجلات المحكمة، مع تهديدات مصورة ومفصلة ضد كامالا هاريس وآخرين، بما في ذلك منشور معاد للإسلام كتبه في 2023 حيث قال إنه يجب على الناس "الخروج بأسلحتهم و قتل جميع المسلمين".

وكان كارييو أكد لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما ذهبوا إلى منزله لأول مرة بأنه كتب تلك المنشورات، وعثر العملاء على سلاحين ناريين في منزله.

وتم تحديد موعد لعقد جلسة استماع الخميس لتحديد ما إذا كان كاريليو سيبقى خلف القضبان في انتظار قرار في قضيته.

وتواصلت شبكة CNN مع محامي كاريليو للتعليق.